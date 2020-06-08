«Я раньше не была патриоткой, но сейчас у меня гордость за Беларусь» 1 8.06.2020, 16:20

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Фото: ТАСС

Как «протестное лето» меняет белорусов.

Женщина из Минского района на пикете по сбору подписей на Комаровке рассказала об отношении людей к Лукашенко в сельской местности

"Все в деревне возмущены Лукашенко. Я стала любить Беларусь благодаря нашим блогерам. Это - наши герои. Они нас подняли, расшевелили страну. Низкий им поклон. Лукашенко разозлил людей, на самом деле он разорил деревню. Я раньше не была патриоткой, но сейчас у меня гордость за Беларусь. За людей, которые выходят. Люди, милые, если вы не выйдете сейчас - то останемся без куска хлеба, на пустой похлебке. Мы сейчас теряем свои цепи. Очень важно для будущего выйти сейчас. Мы народ - свободный, миролюбивый. Мы достойны хорошего президента. Поэтому люди, милые, идите, делайте свой выбор - но от души. Огромное спасибо тем, кто ничего не боится и выходит на пикеты".

Напомним, сайт Сharter97.org вел онлайн-трансляцию c пикетов по сбору подписей.