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Литовские депутаты: Островецкая АЭС — проверка солидарности стран Балтии

  • 8.06.2020, 16:53
Литовские депутаты: Островецкая АЭС — проверка солидарности стран Балтии
ФОТО: SVABODA.ORG

Члены Сейма призывают Латвию не покупать энергию с БелАЭС.

Депутаты парламента Литвы Аудронюс Ажубалис, Жигимантас Павильонис и Лауринас Кащюнас проведут пикет у посольства Латвии в Вильнюсе вместе с «Движением против Островецкой АЭС», сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса. Депутаты считают, что латвийские политики должны проявить солидарность с Литвой и поддержать общее для стран Балтии решение — не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС.

«У нас есть давняя традиция сотрудничества с Латвией и Эстонией по всем вопросам национальной безопасности. Первый кремлевский ядерный реактор планируют запустить под Вильнюсом. Мы верим, что патриоты Латвии и Эстонии присоединятся к Вильнюсу, а не к Москве», — сказал депутат парламента Литвы Жигимантас Павильонис.

Член Сейма Лауринас Кащюнас призвал страны Балтии не становиться заложниками геополитической политики враждебных государств. «Это проверка солидарности стран Балтии», — сказал Кащюнас.

На этой неделе литовские депутаты встретятся с послом Латвии в Вильнюсе и передадут ему просьбу о солидарности с Литвой в позиции отказа от покупки электроэнергии с небезопасной Островецкой АЭС.

В Литве отказ от покупки электроэнергии с небезопасных атомных электростанций закреплен законодательно.


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