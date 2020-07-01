Штаб Цепкало обжалует отбраковку избиркомами подписей за его выдвижение 1 1.07.2020, 7:45

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Валерий Цепкало

Политик обсуждает со своей командой план дальнейших действий.

Штаб претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало намерен обжаловать решения территориальных избирательных комиссий, забраковавших подписи за его выдвижение кандидатом в президенты, сообщил БелаПАН пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан.

Он рассказал, что Цепкало обсуждает с членами своего штаба план дальнейших действий — ожидается его заявление.

— Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Мы сдаваться или останавливаться не собираемся, — заявил Урбан.

30 июня ЦИК озвучил имена претендентов, которые продолжат участие в борьбе за президентское кресло. По данным ЦИК, экс-глава ПВТ и дипломат Валерий Цепкало не собрал достаточно подписей: после проверок у него осталось 75 249 подписей. Ранее Цепкало заявлял, что его инициативная группа собрала более 200 тысяч подписей, в избиркомы было сдано 160 тысяч.