Кто такой схиигумен Сергий, который проклял Путина и собирает войска 4 1.07.2020, 15:03

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Фото: Владислав Лошаков / Коммерсантъ

Его называют «духовником» Натальи Поклонской.

3 июля российский схиигумен Сергий должен предстать перед епархиальном судом в Екатеринбурге, 7 июля — уже перед мирским. Причина в обоих случаях одна и та же: весной Сергий публично проклял Путина и главу РПЦ, которые закрывают храмы на время эпидемии. Вот только на заседания священник может и не прийти — последние недели он провел в осажденном женском монастыре, который сам и «захватил». Это не первый конфликт Сергия с законом: прежде чем стать священником, он отсидел 13 лет за убийство. Ответ на вопрос: «Кто же такой схиигумен Сергий?», — в материале RTVI.

До начала 2000-х схиигумена Сергия знали как Николая Романова. Он родился в 1955 году в селе Криуша Нижегородской области. В свое время Романов служил в армии, потом окончил школу милиции, работал следователем.

В 1985 году Романова осудили на четыре года за хищение госимущества и аварию, в результате которой погиб человек. В ходе судебного процесса будущий священник сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами. Следующие 13 лет он провел в колонии.

После освобождения Романов поступил в Московскую духовную семинарию и одновременно стал послушником Алапаевского мужского монастыря. По канонам православной церкви, бывший осужденный за столь тяжкое преступление никогда не сможет стать священником, даже после глубоко раскаяния. Совершать таинства тоже нельзя, но Романов скрыл уголовное прошлое.

Фото: Владислав Лошаков / Коммерсантъ

Свою деятельность как священнослужитель он начал в 2000 году. Сначала Романов стал первым игуменом мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом, после занялся строительством женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» под Среднеуральском. Там же находится множество скитов, где живут сторонники священника.

Сейчас Николай Романов — схиигумен Сергий: в 2006 году его постригли в схиму в честь преподобного Сергия Радонежского. Принять Великую Схиму значит дать обет и полностью отказаться от мирской жизни, посвятить все свое время служению Богу. При этом с 2011 года схиигумен не является штатным клириком Екатеринбургской епархии.

Схиигумен Сергий не раз фигурировал в громких скандалах. В частности, его обвиняли в создании секты, проведении экзорцистских ритуалов и призывах снести Мавзолей Ленина, который священник называл «алтарем сатаны». Самого же схиигумена нередко называют «духовником» Натальи Поклонской — бывшего прокурора Крыма и нынешнего депутата Госдумы.

Новый скандал вокруг Сергия разразился в конце апреля 2020 года. Священник выступил на ютьюб-канале «Движение царский крест» с проповедью о неприемлемости закрытия храмов во время эпидемии коронавируса. «Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!» — заявил Сергий. Сейчас видео недоступно из-за нарушения правил сервиса.

После такого выступления Екатеринбургская епархия запретила Сергию проповедовать — его точка зрения не совпадает с позицией религиозного образования. Кроме того, его запретили в служении, лишили права носить наперстный крест и отдали под церковный суд.

В середине июня Сергий предстал перед судом, а на следующий день вместе со сторонниками «захватил» основанный им Среднеуральский женский монастырь. Причиной стала ссора с настоятельницей монастыря игуменьей Варварой: она просила у Сергия разрешения протестировать на коронавирус двух монахинь, но получила отказ. Настоятельнице пришлось уехать.

После этого руководство епархии прислало в монастырь другого священника, чтобы он проводил службы, но в обитель его не пустили. Сейчас территорию монастыря круглосуточно патрулируют верующие и казаки, проход закрыт даже для паломников. Сергий полностью взял монастырь под свой контроль.

27 июня в монастырь приехала журналистка Ксения Собчак: ее команда снимала документальный фильм о схиигумене Сергии. По словам Собчак, речь шла не только об истории с захватом монастыря и отрицанием пандемии. «Мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками, в качестве „наказания“ за провинности», — сообщила журналистка.

Возле монастыря на съемочную группу напали сторонники Сергия: режиссеру сломали руку, отобрали камеру и стерли с нее часть видео. Несмотря на это, Собчак пообещала, что фильм выйдет: у нее сохранились интервью бывших воспитанников об избиениях и сексуальном насилии.

В Екатеринбургской епархии заявили, что изучают сообщения о жестоком обращении с детьми и разбираются, почему известно об этом стало только сейчас. Ответ последовал и из самого монастыря. Сторонник Сергия Всеволод Могучев заявил, что условия жизни воспитанников не раз проверяли полиция и органы — нарушений не обнаружили.

По словам Могучева, бывшие послушники сейчас «обливают грязью» своих наставников из-за того, что у них «не сложилась жизнь». «Нехватка денег или их отсутствие, деформация личности от неуспехов в этой жизни — все это приводит таких воспитанников к деградации личности», — заявил Могучев.