В Швейцарии придумали радужный шоколад 11.07.2020, 20:59

Инженеры научились наносить на поверхность шоколада микроскопический узор.

Традиционные методы окраски шоколада нуждаются в специальных и точных изменениях рецептуры, добавлении пигментов и красящих веществ. Однако переливающийся всеми цветами радуги шоколад, полученный Анитой Зинг и ее коллегами, использует совершенно другой эффект и никаких новых добавок не требует, пишет Naked sciencе.

Нужные оттенки возникают из-за особенностей микроскопической структуры материала, которая создает эффект иризации. Такая «структурная» окраска определяется не присутствием пигментов, которые поглощают свет одних длин волн и отражают другие, а преломлением и интерференцией лучей поверхностью предмета. Она достаточно часто встречается в природе и придает цвет, например, перьям птиц, панцирям жуков или внутренней поверхности раковин.

Разработчики рассказывают, что первоначально они попытались добиться нужного эффекта за счет покрытия шоколада тонким окрашивающим слоем из нетоксичных материалов — золота или оксида титана. Так им удалось получить, в зависимости от толщины и других свойств покрытия, целый набор необычных цветов: от золотисто-желтого до темно-синего. Однако в итоге этот подход был признан слишком сложным, дорогим и экономически нецелесообразным, поэтому ученые обратились к структурной окраске.

Варьируя некоторые этапы приготовления шоколада, авторы смогли добиться нужного эффекта за счет нанесения на поверхность микроскопического рисунка, особым образом отражающего и преломляющего свет. Интерферируя друг с другом, эти волны и придали ему переливающиеся радужные оттенки — без каких-либо добавок, изменений вкуса и текстуры продукта.