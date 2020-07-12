В Конгрессе США предложили ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО 3 12.07.2020, 10:48

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Перед конгрессменами выступил старший аналитик Атлантического совета Ян Бжезинский.

В Конгрессе предположили, что для сдерживания России на военном и политическом уровнях Украина и Грузия должны войти в Альянс.

На слушаниях Конгресса США по вопросу действий РФ, направленных на американских солдат в Афганистане, прозвучало предположение, что если Украина и Грузия станут членами НАТО, Штаты смогут более эффективно противостоять России. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило издание «Голос Америки».

«Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО», - заявил конгрессменам старший аналитик Атлантического совета США Ян Бжезинский.

Он также добавил, что неоднозначность «только усиливает аппетит Путина», и призвал увеличить экономическое давление на РФ.

«Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов», - подчеркнул Бжезинский.