Я, мы 97% 13.07.2020, 18:37

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19:00. Приближаем победу.

Белорусы в разных уголках страны с 23 июня участвуют во Флешмобе солидарности. Сегодня в 19:00 граждане нашей страны в 21-ый раз подряд распахнут свои окна и пошумят как следует.

Отметим, что в последнее время среди белорусов стал очень популярен мем про 3% - мизерный рейтинг Лукашенко. Перемен же хочет абсолютное большинство белорусов.

Участвуя каждый день во Флешмобе солидарности мы приближаем победу! Нас - 97%.

В общем, в 19:00 открываем окна квартир, вывешиваем национальные флаги, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем громко музыку.

19:00 Бобруйск поддерживает героев. Стены рухнут!

19:00 В Бресте сегодня слушают «Мы — не народе» от Tor Band. Кстати, группа недавно записала новый хит «Кто, если не ты».

19:00 Дзержинск требует перемен и начинает наш сегодняшний Флешмоб солидарности.