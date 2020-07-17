США обеспокоены ситуацией в Беларуси 17.07.2020, 10:57

Госдепартамент призывает власти уважать основные права и свободы граждан.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу разгона демонстраций и задержания журналистов в Беларуси после дисквалификации двух оппозиционных кандидатов в президенты, передает «Голос Америки».

Как сообщается, сотни людей были насильственно разогнаны и арестованы в Беларуси в ходе протестов против недопуска кандидатов, баллотирующихся против Лукашенко.

«Мы глубоко обеспокоены недавними сообщениями о массовых задержаниях мирных активистов и журналистов после дисквалификации двух видных оппозиционных кандидатов в преддверии августовских президентских выборов», – заявил представитель Госдепартамента в ответ на запрос CNN.

«Мы продолжаем призывать правительство Беларуси принять меры для улучшения ситуации с правами человека и демократии, и выполнять обязательства перед ОБСЕ, – сказал представитель, пожелавший сохранить анонимность. – Уважение основных свобод, включая свободы мирных собраний, слова и ассоциаций, имеет решающее значение для укрепления двусторонних отношений США и Беларуси».

Белорусские власти задержали по меньшей мере 17 представителей прессы, освещавших протесты, которые на этой неделе прошли по всей стране. Активисты и надзорные организации осудили эти действия как часть кампании по подавлению оппозиционных настроений в преддверии президентских выборов.

14-15 июля в городах Минск, Брест и Гомель были задержаны и подверглись физическому насилию сотни людей, включая пятерых журналистов из «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

В заявлении от 16 июля Комитет по защите журналистов (КЗЖ) призвал власти прекратить «преследование, задержание и обвинение» работников СМИ.

«Белорусские власти должны прекратить задерживать и подвергать судебному преследованию журналистов, если они хотят, чтобы предстоящие выборы в стране имели хоть малейшую легитимность», – заявила 16 июля Гульноза Саид, координатор программы по защите прав СМИ в Европе и Центральной Азии.

Госсекретарь Майк Помпео в своем заявлении по случаю 3 июля призвал «правительство Беларуси сделать все возможное, чтобы предстоящие выборы были свободными и честными».

«Это включает в себя право широкого круга кандидатов участвовать в избирательной кампании, право граждан собираться мирно и свободно высказывать свое мнение, а также открытый и честный подсчет голосов. Все эти основные свободы необходимы для обеспечения дальнейшей независимости и суверенитета Беларуси», – подчеркнул он.

Помпео также сказал, что Соединенные Штаты «воодушевлены» развитием отношений между двумя странами и «готовы помочь Беларуси в развитии и диверсификации экономики».

Вашингтон и Минск в последнее время предприняли ряд шагов по нормализации дипломатических отношений. В феврале Помпео стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим страну за последние десятилетия, и встретился с Лукашенко.