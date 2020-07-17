В Сибири наблюдается явление, которое происходит раз в 80 тысяч лет 2 17.07.2020, 21:09

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Доклад в рамках программы ООН.

16 июля был опубликован доклад группы российских и европейских ученых (представители России, Великобритании, Франции, Голландии, Германии и Швейцарии), которые исследовали причины возникновения аномальной «тепловой волны» в Сибири в январе-июне нынешнего года, пишет asahi.com (перевод — inosmi.ru).

Работа группы проходила в рамках Программы ООН по окружающей среде, в ней приняли участие члены Международной группы экспертов по изменению климата (IPCC). Исследователи пришли к выводу, что основной причиной «сибирской жары» являются техногенные факторы и результаты промышленной деятельности человека.

20 июня нынешнего года температура воздуха в сибирском Верхоянске, являющемся одним и центров холода на планете, поднималась до +380 С. Средняя температура в Сибири в период с января по июнь превысила соответствующие средние показатели за 1981-2010 год на 5 градусов. Это наивысший показатель за 130 лет наблюдений.

В рамках программы World Weather Attribution ученые методами климатического моделирования выяснили, что такая уникальная «тепловая волна» могла бы сформироваться в Сибири при отсутствии техногенных факторов один раз в 80 000 лет. С учетом же наличия огромного выброса парниковых газов такие явления имеют вероятность повторения даже до конца нынешнего столетия.

Методом математического моделирования эксперты вычислили, что в тех 5 градусах превышения температурной нормы за 130 лет как минимум 2 градуса «обязаны» техногенным факторам. В 1900 году удар «сибирской жары» был бы на 2 градуса слабее, чем в январе-июне 2020 года.

Сибирская жара окажет значительное негативное влияние на состояние окружающей среды в этом регионе. Она ускорит размораживание вечной мерзлоты в приполярных районах, приведет к истощению массива лесов и другой растительности, возникновению массовых лесных пожаров, появлению огромных популяций насекомых и станет причиной других катаклизмов. Частично жара в Сибири уже создала условия для возникновения экологической катастрофы: в мае текущего года из-за подтаивания почвы и последовавших разломов в нефтехранилищах в районе Норильска произошел выброс более 20 000 тонн дизельного топлива в речную систему Сибири. В настоящее время здесь на больших площадях горит лес.

Ученые подчеркивают, что важнейшей задачей в настоящее время является сокращение выброса парниковых газов в атмосферу. Именно из-за них общая температура на планете к концу XXI века может увеличиться в пределах 2 градусов, что приведет к тяжелым последствиям для экосистемы Земли.