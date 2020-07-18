Прокопьев - это нокаут1
- 18.07.2020, 10:48
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Как на обращение ресторатора к «таракану» реагируют белорусские соцсети.
Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вечером 16 июля обратился к «Саше 3%».
Отметим, по состоянию на 08:07 утра 18 июля, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube более 717 тысяч просмотрoв, 73 тысяч лайков и всего 731 дизлайк, а также более 16 200 комментариев.
Как реагируют соцсети
Прокопьев мой президент!— Artsem 🍺 (@stanley_bbc) July 16, 2020
Прокопьев - это нокаут— Viktar Malishevsky (@malishevsky) July 16, 2020
Вадим Прокопьев умный человек. Благодаря своим кругам общения получает релевантную информацию в том числе от приближённых. И сам факт, что такое видео появилось, вселяет некоторый оптимизм. Это точно не ради хайпа и наверняка имеет объективные причины существовать.— Oslab Gender (@182debrin) July 16, 2020
Прокопьев мой любимый супергерой в этом кроссовере, сегодняшняя сцена - лучшее, что я видела за 26 лет съёмок фильмов про белорусскую демократию.— ришбур (@rock_n_lina) July 16, 2020
Прокопьев сломал Ютуб pic.twitter.com/QCEhoLTvNb— П-к Штауффенберг (@gas_drubal) July 16, 2020