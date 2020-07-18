Прокопьев - это нокаут 1 18.07.2020, 10:48

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Как на обращение ресторатора к «таракану» реагируют белорусские соцсети.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вечером 16 июля обратился к «Саше 3%».

Отметим, по состоянию на 08:07 утра 18 июля, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube более 717 тысяч просмотрoв, 73 тысяч лайков и всего 731 дизлайк, а также более 16 200 комментариев.

Как реагируют соцсети