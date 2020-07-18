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Прокопьев - это нокаут

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  • 18.07.2020, 10:48
  • 2,126
Прокопьев - это нокаут

Как на обращение ресторатора к «таракану» реагируют белорусские соцсети.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев вечером 16 июля обратился к «Саше 3%».

Отметим, по состоянию на 08:07 утра 18 июля, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube более 717 тысяч просмотрoв, 73 тысяч лайков и всего 731 дизлайк, а также более 16 200 комментариев.

Как реагируют соцсети


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