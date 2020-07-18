В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции 3 18.07.2020, 12:06

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Десятки пожарных борются с огнем в соборе святого Петра и Павла.

В соборе святого Петра и Павла в городе Нант на западе Франции утром в субботу, 18 июля, возник сильный пожар. На фотографиях, опубликованных в соцсетях, виден столб дыма и языки пламени, вырывающиеся из оконных проемов между двумя башнями. Не менее 60 огнеборцев пытаются погасить пожар, который лишь через несколько часов удалось взять под контроль, сообщает dw.com.

Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.

В апреле 2019 года сильный пожар нанес существенный ущерб одному из символов Франции - собору Парижской Богоматери. Значительная часть крыши обвалилась, а часы и шпиль были разрушены. Вскоре после происшествия президент Эмманюэль Макрон пообещал, что храм восстановят к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.