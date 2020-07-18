Мечислав Гриб: Милиция будет с народом, когда почувствует силу народа 17 18.07.2020, 12:14

4,382

Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Тогда они не просто перейдут на сторону протестующих, а даже перебегут.

Такое мнение «Белсату» высказал Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12 созыва, генерал-лейтенант милиции.

«Для того, чтобы милиция перешла на сторону народа, нужно, чтобы они увидели, что сила на стороне народа, а не на стороне власти. Тогда все они, и злые, и добрые милиционеры, перейдут на сторону народа. Даже побегут. Но пока они такого не видят, выполняют приказы своих руководителей и власти», – отмечает Мечислав Гриб.

Генерал-лейтенант милиции говорит, что сейчас у милиционеров не самые лучшие условия, но они вынуждены выполнять приказы, поскольку также ограничены в своих правах, так же, как и большинство белорусов, работающих по контрактам.

«Я бы не сказал, что сейчас у них царские блага. На самом деле нет хороших условий. Средние условия труда, не очень высокие зарплаты, отношение со стороны руководства не очень хорошее и защиты никакой нет. Правитель решает все, профсоюзов нет. Найти поддержку тоже очень сложно. Там не так и просто, как кажется на первый взгляд», – говорит Мечислав Гриб.