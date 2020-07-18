Протесты в Хабаровске поддержали жители других регионов РФ 2 18.07.2020, 13:59

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Видеофакт.

В центре Хабаровска проходит новая массовая акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов, передает sprotyv.info.

Вскоре, 17 июля, после начала акции в 12 часов дня на центральной площади Ленина собрались более тысячи человек, сообщает «Медуза».

Хабаровский сайт DVhab.ru оценивает число участников акции в несколько тысяч человек. Митингующие скандируют: «Честный суд» и «Фургал — наш выбор». Полиция сопровождает колонну, но не препятствует протестующим.

К центру города также движется автоколонна с участниками акции из других городов Хабаровского края.

Сделав круг по центральным улицам, участники акции вернулись на площадь Ленина. По оценке самих протестующих, их число уже превышает количество участников аналогичной акции 11 июля, которая стала самой массовой в истории Хабаровска. Митингующие требуют от мэра Хабаровска Сергея Кравчука выйти к ним.

На несанкционированную акцию в защиту Фургала также вышли жители Владивостока. По оценке издания, в ней принимают участие более 500 человек. Акция также проходит в Комсомольске-на-Амуре, в ней принимают участие несколько сотен человек.

11 июля в Хабаровске прошла первая акция в поддержку Сергея Фургала, ставшая самой массовой в истории города. По официальным данным в ней приняли участие от 10 тысяч до 12 тысяч человек. Неофициально сообщалось о нескольких десятках тысяч участников. После этого акции с разной интенсивностью продолжались всю неделю.