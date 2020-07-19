Людское море стекается на встречу со Светланой Тихановской в Минске (Видео, онлайн) 5 19.07.2020, 17:04

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(Обновляется) На митинге Светланы Тихановской уже - 10 тысяч человек.

Кандидатом в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее объединенный штаб проводят первый агитационный пикет в Минске, парке Дружбы народов. Мероприятие началось в 17.00.

До этого Светлана Тихановская провела сегодня многолюдный пикет в Дзержинске.

Видеотрансляцию в режиме онлайн проводят «Радыё Свабода» и канал «Страна для жизни». Власти блокируют интернет в районе площади Бангалор.

17.20 На площади Бангалор собралось уже более 10 тысяч человек.

17.20 Перепуганные власти начали глушить онлайн-трансляцию с пикета Светланы Тихановской.

17.18 По примерным подсчетам, на площади собралось уже более 3 тысяч человек, люди все прибывают.

17.16 Люди все стягиваются на Бангалор.

17.15 Людей действительно очень много: панорамное видео.

17.10 Пикет начался с музыкального концерта. На скрипаках играют музыканты из Дзержинска.

17.05 В парке на площади Бангалор - аншлаг. Собралось несколько тысяч человек. Многие пришли с национальной символикой.

16.30 Люди начали собираться в парке еще задолго до начала мероприятия.