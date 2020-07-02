Литва вслед за Латвией хочет запретить вещание телеканала Russia Today 4 2.07.2020, 13:51

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Формальной причиной может стать то, что каналом владеет находящийся под санкциями ЕС Дмитрий Киселев.

Литовская комиссия радио и телевидения (ЛКРТВ) рассматривает возможность последовать примеру Латвии и запретить трансляцию телеканалов группы «Russia Today», передает Delfi.

По словам председателя комиссии Мантаса Мартишюса, соответствующее решение ЛКРТВ примет после того, как МИД сформулирует позицию относительно применения санкций ЕС.

«ЛКРТВ готова принять решения о прекращении вещания каналов в соответствии с санкциями ЕС, если будет получено заключение компетентного в отношении реализации санкций МИД», — пояснил он.

Накануне в Латвии запретили вещание семи каналов RT. Под запрет попали RT, RT HD, версии на арабском и испанском языках, а также ряд каналов, транслирующих документальные фильмы. Формальной причиной совет назвал тот факт, что телеканалами владеет находящийся под санкциями Европейского союза Дмитрий Киселев.

Телеканалами RT руководит Маргарита Симоньян, они входят в холдинг МИА «Россия сегодня», который, в свою очередь, возглавляет Киселев.