Handelsblatt: США вводят новые более жесткие санкции против «Северного потока — 2» 10 22.07.2020, 16:54

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Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий

Ужесточение санкций было поддержано практически единодушно.

Вечером 21 июля Палата представителей США приняла резолюцию о продлении и ужесточении мер против «Северного потока — 2», сообщает Handelsblatt (перевод — inosmi.ru). Новые санкции США будут нацелены на компании, участвующие в строительстве газопровода или финансирующие его.

Ужесточение санкций было поддержано практически единодушно: за новые меры выступили и демократы, и республиканцы. Республиканец-конгрессмен Стив Уомак (Steve Womack) написал в Твиттере: «Россия пытается развивать газопровод „Северный поток — 2", чтобы неправомерно контролировать наших европейских союзников и их энергоресурсы. Рад, что поправка NDAA о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве, прошла. Мы должны остановить стратегию враждебного влияния Путина».