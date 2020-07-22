Handelsblatt: США вводят новые более жесткие санкции против «Северного потока — 2»10
- 22.07.2020, 16:54
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Ужесточение санкций было поддержано практически единодушно.
Вечером 21 июля Палата представителей США приняла резолюцию о продлении и ужесточении мер против «Северного потока — 2», сообщает Handelsblatt (перевод — inosmi.ru). Новые санкции США будут нацелены на компании, участвующие в строительстве газопровода или финансирующие его.
Ужесточение санкций было поддержано практически единодушно: за новые меры выступили и демократы, и республиканцы. Республиканец-конгрессмен Стив Уомак (Steve Womack) написал в Твиттере: «Россия пытается развивать газопровод „Северный поток — 2", чтобы неправомерно контролировать наших европейских союзников и их энергоресурсы. Рад, что поправка NDAA о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве, прошла. Мы должны остановить стратегию враждебного влияния Путина».
Russia is trying to develop the Nord Stream 2 pipeline to exert undue control on our European allies and their energy supplies. I’m pleased that an #NDAA amendment to sanction companies involved in its construction just passed. We must stop Putin’s hostile influence strategy.— Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) July 20, 2020