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Главным тренером киевского «Динамо» стал самый титулованный тренер донецкого «Шахтера»

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  • 23.07.2020, 16:48
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Главным тренером киевского «Динамо» стал самый титулованный тренер донецкого «Шахтера»
Мирчи Луческу
Фото: РИА «Новости»

Сенсационное назначение в украинском футболе.

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о назначении главным тренером команды экс-наставника донецкого Шахтера Мирчи Луческу, тем самым подтвердив слухи, пишет «Новое время».

Детали контракта с румынским специалистом «бело-синие» не огласили.

Комментируя назначение Луческу, президент Динамо Игорь Суркис сказал: «Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире.

Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского Динамо, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи. А всем, чем могу, я ему помогу".

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Луческу был главным тренером Шахтера в течение 2004−2016 годов, после чего возглавил российский Зенит.

Последним местом работы румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.


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