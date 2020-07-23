Главным тренером киевского «Динамо» стал самый титулованный тренер донецкого «Шахтера» 1 23.07.2020, 16:48

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Мирчи Луческу

Фото: РИА «Новости»

Сенсационное назначение в украинском футболе.

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о назначении главным тренером команды экс-наставника донецкого Шахтера Мирчи Луческу, тем самым подтвердив слухи, пишет «Новое время».

Детали контракта с румынским специалистом «бело-синие» не огласили.

Комментируя назначение Луческу, президент Динамо Игорь Суркис сказал: «Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире.

Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского Динамо, он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи. А всем, чем могу, я ему помогу".

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Луческу был главным тренером Шахтера в течение 2004−2016 годов, после чего возглавил российский Зенит.

Последним местом работы румынского специалиста была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.