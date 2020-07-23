Люди собрались в Борисове на митинг Светланы Тихановской 4 23.07.2020, 19:00

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Собрались уже несколько тысяч человек.

Сегодня, 23 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская посетила Борисов. В 19 часов начался митинг на площадке возле универмага «Веста-Борисов» по улице Гагарина.

Кандидата в президенты сопровождают представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

19.54 "Белорусы используют только законные методы, власти используют против нас силу. Не бойтесь ОМОНа и автозаков. Автозак - это просто машина, а омоновцы - это просто люди. Гуляя по улицам, мы не делаем ничего плохого. Настоящая сила и власть в руках народа. Нам не нужны лидеры и новые вожди, нам нужны мы сами и наше упорство долбить эту власть", - говорит Мария Колесникова.

19.49 Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова зачитывает обращение к силовикам с просьбой встать на сторону народа. “Хватит насилия. Насильно не будешь президентом”, - сказала она. Также она обратилась к военным с просьбой быть с людьми и не выполнять бессовестные приказы властей.

19.43 На митинге собралось порядка 5 тысяч человек. Это невероятно много для Борисова.

19.41 “Мне власть не нужна. Пока я буду полгода в роли президента я гарантирую обеспечение стабильности в стране, потом мы проведем свободные выборы. Я очень люблю своего мужа, поэтому я продолжаю его дело. Я люблю белорусов, поэтому я даю вам возможность выбирать. Я чувствую вашу поддержку и вашу силу. Только вместе мы можем построить страну для жизни”, - говорит Светлана Тихановская.

19.36 Кандидат в президенты призвала освободить претендента на пост президента Виктора Бабарико и других политзаключенных.

фото: nn.by

19.35 Светлана Тихановская призвала людей не голосовать досрочно и придти 9 сентября на выборы:

“Я призываю вас не голосовать досрочно, придти 9 сентября на выборы и проголосовать за меня и защищать свой голос. Чем больше явка – тем тяжелее украсть наш голос и тем тяжелее совершать фальсификации. Я призываю вас встать с дивана и придти на участок”.

фото: nn.by

19.31 Борисовский пенсионер в интервью журналистам сказал, что счастлив, что пришло так много людей. Люди хотят послушать альтернативного кандидата. “Лукашенко трус, у него очень большая охрана, потому что он боится простых людей, боится вести дискуссию с людьми и давно потерял связь с реальностью”, - сказал борисовчанин.

19.27 Участники митинга в Борисове жалуются на низкие зарплаты и пенсии. По их словам, при Лукашенко в Борисове закрылись несколько предприятий. Люди крайне не довольны и говорят о необходимости ухода диктатора.

19.24 Звучит песня "Стены рухнут", ставшая одним из гимнов белорусских протестов. Светлана Тихановская и Мария Колесникова на сцене. Трансляция снова прервалась.

19.23 Кандидат прибыла на площадь в сопровождении охраны.

19.22 Видеотрансляции с акции постоянно прерываются. Задержана съемочная группа телеканала "Белсат", а также активисты гражданской кампании "Европейская Беларусь" и партии "Народная Грамада".

19.21 Светлана Тихановская пока не приехала на площадь. Людей очень много, играет музыка.

19.17 На митинге в Борисове собрались несколько тысяч человек.