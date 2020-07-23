США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ 1 23.07.2020, 21:39

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ГАЗ, как и другие крупнейшие компании Дерипаски и сам бизнесмен, внесены в санкционный список.

Минфин США предъявил автомобильной группе ГАЗ несколько новых требований в обмен на очередную лицензию, продлевающую разрешение на работу компании с поставщиками и контрагентами. Это следует из разъяснений, которое опубликовало ведомство, передает РБК.

В апреле 2018 года группа ГАЗ, как и другие крупнейшие компании Олега Дерипаски и сам бизнесмен, была внесена в санкционный список Минфина США. Банки, поставщики и другие контрагенты рискуют попасть под вторичные санкции при работе с фигурантами этого списка. При этом для ГАЗа американские власти уже более двух лет выпускают краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. Условием для полного снятия санкций в отношении ГАЗа было «изменение обстоятельств», из-за которых эти санкции были наложены, включая продажу контрольного пакета, принадлежащего Дерипаске. Несмотря на получение лицензии от американского регулятора, из-за угрозы санкций сотрудничество с российской компанией прекратила, в частности, немецкая Daimler.

Срок существующей лицензии истек 22 июля, а новая лицензия предоставлена до 22 января 2021 года. Согласно новым требованиям (в документах американского регулятора не указано, согласилась ли на них российская компания) ГАЗ обязан в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, сообщать об изменениях в составе совета и создании новых совместных предприятий. Группа не публикует отчетность с 2018 года.

Кроме того, ГАЗ должен будет каждый месяц подтверждать, что не действует от имени Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки. Но при этом в разъяснениях ведомства говорится, что за принятие решений по деятельности ГАЗа будет отвечать ее совет директоров и «акционеры».