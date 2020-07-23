Маск предложил гигантский контракт производителям никеля 3 23.07.2020, 22:02

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Илон Маск

Tesla не хватает никеля для производства батарей для электрокаров.

Tesla готова предложить сверхвыгодный контракт любой добывающей компании, кто будет в состоянии в полной мере обеспечить автопроизводителя никелем. Об этом сообщает сайт liga.net.

"Tesla предложит вам гигантский долгосрочный контракт, если вы будете производить никель эффективно и безопасно для экологии", - сказал Илон Маск во время видеоконференции.

Никель нужен компании для производства более мощных батарей для электрокаров. Также металл используется при производстве солнечных панелей.

Tesla покупает никель у южнокорейской LG Chem и японской Panasonic. Однако Tesla получает этот металл от азиатских компаний через длинную цепочку посредников.

Заявление Маска свидетельствует о желании Tesla работать напрямую с компанией-добытчиком.

На сегодняшний день существует три крупнейших поставщика никеля – Vale, Норильский никель, BHP Group. Но им трудно нарастить производство именно с учетом высоких экологических требований.

В январе 2019 года прорыв дамбы на предприятии Vale стал причиной крупной экологической катастрофы. В июне 2020 года произошла крупная экологическая катастрофа на предприятии Норильск Никеля.

По прогнозам Wood Mackensie, потребление никеля в материалах для аккумуляторов электромобилей увеличится на 64% до 2025 года.

С учетом медленного перехода крупнейших производителей на более высокие экологические стандарты добычи, удовлетворить этот спрос будет проблематично.