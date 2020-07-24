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В США создали уникальную многоразовую маску от коронавируса

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  • 24.07.2020, 8:15
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В США создали уникальную многоразовую маску от коронавируса
Иллюстрационное фото

Устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.

Ученые из Массачусетского технологического института создали многоразовую маску для лица из силикона со сменными фильтрами, которая обойдется всего в $15.

Об этом сообщила Daily Mail. Разработчики утверждают, что их устройство может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95.

Новая маска сделана из силикона, который можно легко производить на заводах по всему миру. Он прочный и в жидком виде может принимать любую форму. Маска использует те же фильтры, что и N95, но требует гораздо меньше материалов для них.

Фильтры предполагается менять после каждого использования, но саму маску можно стерилизовать различными способами, в том числе с использованием спирта, пропаривания, облучения и сухого нагрева.

Чтобы человек дышал во время фильтрации вирусных частиц, у маски есть два слота, в которые можно вставлять и вынимать сменные диски из материала N95, если они загрязнены.

"Благодаря такой конструкции фильтры можно вставлять, а затем выбрасывать после использования, и вы выбрасываете намного меньше материала, чем использовано в классической маске N95", – сказал соавтор исследования доктор Адам Вентворт.

Новую маску испытали на 20 медицинских работниках в Бригаме, и оказалось, что она плотно прилегает и не пропускает посторонние частицы. Когда душистые вещества распыляли в окружающий воздух через небулайзер, никто из испытуемых не мог их ощутить на вкус или запах.

Большинство испытателей либо сказали, что не видят разницы с традиционной маской N95 по удобству, либо предпочитали новую маску.


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