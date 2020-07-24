Тысячи человек пришли на митинг Светланы Тихановской в Новополоцке 25 24.07.2020, 16:43

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Фото: «Наша Ніва»

Настоящий аншлаг.

Сегодня объединенный штаб Светланы Тихановской провел пикет в Новополоцке. Несколько тысяч человек собрались на встречу с кандидатом в президенты Беларуси.

17:48 Пикет в Новополоцке подходит к завершению. Напомним, что объединенный штаб Светланы Тихановской проведет сегодня митинг в Витебске. В 19:00 в Парке культуры и отдыха железнодорожников.

17:35 Яблоку негде упасть.

17:34 Посмотрите, какая атмосфера сегодня на митинге в Новополоцке. Вдохновляющее видео!

17:33 Вероника Цепкало рассказала об отъезде своего супруга из Беларуси. Она призвала бороться за освобождение политзаключенных. Жители Новополоцка скандируют «Свободу!»

17:20 Представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова сказала, что в объединенном штабе не ожидали, что на митинг прийдет столько людей. В своей речи она обратила внимание на экологию в Новополоцке. «Они живут в элитных коттеджах и дышут морским бризом. Но Беларусь — это не помойка, Беларусь — это не клочек земли», — заявила Мария Колесникова в своей речи.

«Вместе победим», — Марина Колесникова закончила свою речь под аплодисменты. Люди скандируют «Вместе!»

17:19 Людское море в Новополоцке. Видео сверху.

17:13 Еще одно видео с Новополоцка. Кажется, в этом городе также будет установлен рекорд по массовости.

17:08 Люди активно поддерживают Светлану Тихановскую. Несколько раз ее речь прерывалась возгласами: «Молодец!», «Вместе!», «Верым! Можам! Пераможам!»

Фото: «Наша Ніва»

17:05 «Я не смогла придать людей, которые поверили в Сергея, поверили в меня. Я приняла решение, осталась и буду идти до победы», — Cветлана Тихановская рассказала, почему решила бороться за пост президента.

17:03 Видео со входа в парк в Новополоцке. Можете сами оценить, сколько человек пришли на митинг.

17:00 Светлана Тихановская взяла слово. Она рассказывает о проекте Сергея Тихановского «Страна для жизни».

16:56 Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова прибыли на митинг. Люди встречают их аплодисментами.

Фото: «Наша Ніва»

16:53 Люди рассредоточились по парку и невозможно оценить точное количество человек, но тут точно несколько тысяч человек.