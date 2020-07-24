В Лиде под бело-красно-белыми флагами проходит пикет в поддержку Тихановской 24.07.2020, 18:26

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Люди вышли с плакатами «Верым! Можам! Пераможам!» и «Я, мы 97%».

В Лиде прямо сейчас проходит пикет в поддержку Светланы Тихановской.

Фото пикета опубликовал телеграм-канал «Баста».

Напомним, что сегодня тысячи человек пришли на митинг Светланы Тихановской в Новополоцке, а в 19:00 объединенный штаб проведет митинг в Витебске. Место - Парк культуры и отдыха железнодорожников.

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