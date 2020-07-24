Видеофакт: Десять тысяч человек скандируют в Витебске «Верым! Можам! Пераможам!»4
- 24.07.2020, 19:54
- 18,238
Море свободных людей заполнило парк железнодорожников в Витебске.
В Витебске прямо сейчас проходит пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Митинг начался в 19:00 и проходит в Парке культуры и отдыха железнодорожников.
- Море свободных людей заполнило парк железнодорожников в Витебске. Прекрасная атмосфера! - пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
Сообщается, что на пикете уже собралось около десяти тысяч человек. Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с пикета.