Видеофакт: Десять тысяч человек скандируют в Витебске «Верым! Можам! Пераможам!» 4 24.07.2020, 19:54

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Море свободных людей заполнило парк железнодорожников в Витебске.

В Витебске прямо сейчас проходит пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской. Митинг начался в 19:00 и проходит в Парке культуры и отдыха железнодорожников.

- Море свободных людей заполнило парк железнодорожников в Витебске. Прекрасная атмосфера! - пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Сообщается, что на пикете уже собралось около десяти тысяч человек. Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с пикета.