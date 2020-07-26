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На США обрушился мощный ураган «Ханна»: фото и видео стихии

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  • 26.07.2020, 14:33
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На США обрушился мощный ураган «Ханна»: фото и видео стихии
Фото: АР

Ураган стал первым в этом сезоне.

В США первый в этом сезоне атлантический ураган "Ханна" ударил по побережью Техаса со скоростью ветра до 150 километров в час. Стихию отнесли к первой категории силы по шкале Саффира-Симпсона, а людей предупредили о возможных наводнениях.

Об этом сообщает американский Национальный центр по предупреждению об ураганах в Twitter. В сети появилось множество фото и видео стихии, сообщает obozrevatel.com.

Фото: АР
Фото: АР
Фото: АР

Отмечается, что "Ханна" достиг острова Падре на юге Техаса еще в субботу, 25 июля, около 17:00 по местному времени (1:00 26 июля по Минску). Скорость ветра внутри него уже достигла 150 км/ч. По данным местных СМИ, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: АР
Фото: АР

Синоптики призвали жителей к осторожности, попросив без лишней надобности не покидать дома. Тем временем экстренные службы Техаса приведены в повышенную готовность, так как местные власти приказали приготовить к спасательным операциям судна, вертолеты, лодки. Начеку и бригады медиков.

Фото: АР
Фото: АР

"Техасцы должны прислушиваться к указаниям местных чиновников и сохранять бдительность в отношении этой суровой погоды, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким", – заявил губернатор Техаса Грег Эббот.

По предварительным прогнозам, "Ханна" станет первым в 2020 году ураганом, который охватит территорию Техаса. Самую большую угрозу стихия представляет южной части штата и северу Мексики. Отмечается, что ураган ослабнет, когда продвинется вглубь Техаса, но не исключено, что сильные дожди могут вызвать наводнения.

Кроме этого, также в Тихом океане набрал мощности и другой ураган – "Дуглас", который угрожает Гавайям. Сейчас он имеет силу четвертой категории, однако, по расчетам специалистов, может ударить по побережью в эти выходные. Синоптики надеются, что "Дуглас" потеряет свою мощь перед тем, как дойдет до Гавайев.


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