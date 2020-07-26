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В США создали многоразовую маску из силикона, которая эффективно задерживает вирусы

  • 26.07.2020, 20:46
В США создали многоразовую маску из силикона, которая эффективно задерживает вирусы

Ее разработали в Массачусетском технологическом институте.

В Массачусетском технологическом институте (MIT) создали новый вид маски для лица, который, как утверждают разработчики, может задерживать вирусы так же эффективно, как респираторы N95. При этом новые маски можно легко стерилизовать и использовать много раз, пишет сайт aspekty.net .

В США из-за бушующей эпидемии коронавируса сохраняется высокая потребность в N95 — в первую очередь, для медицинских работников. Новая маска сделана из силикона, который можно легко производить на заводах по всему миру. Это тот же силикон, который используется в формах для запекания. Он прочный и в жидком виде может принимать любую форму. Маска использует те же фильтры, что и N95, но требует гораздо меньше материалов для них. Фильтры предполагается менять после каждого использования, но саму маску можно стерилизовать и надеть снова. Ни один из опробованных создателями способов стерилизации не привел к повреждению силикона, передает Forbes.

«Чтобы удовлетворить спрос, нам пришлось ограничить себя вариантами, которые можно легко масштабировать. Мы также хотели, чтобы маску можно было как можно больше раз использовать повторно и стерилизовать ее несколькими способами», — приводит MIT слова доцента Джованни Траверсо. Сейчас команда работает уже над второй версией маски — уже с учетом отзывов медицинских работников. Кроме того, инженеры регистрируют компанию, чтобы начать производство и получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), а также Национального института охраны труда.

В идеальном случае врачи и медсестры должны менять респираторы N95 после каждого пациента, но из-за недостатка масок медперсонал носит их на протяжении более длительного времени, чем то, на которое они рассчитаны. Некоторые больницы стерилизуют респираторы — эту процедуру можно проводить с одной маской до 20 раз, но это требует специального оборудования, которое есть не везде.

Новую маску испытали на 20 медицинских работниках, и оказалось, что она плотно прилегает и не пропускает посторонние частицы. Фильтры легко вставлялись и извлекались из маски. Большинство испытателей либо сказали, что не видят разницы с традиционной маской N95 по удобству, либо предпочитали новую маску, утверждает MIT.


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