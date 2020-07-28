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Трамп рассказал о последствиях своего проигрыша Байдену для экономики США

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  • 28.07.2020, 12:03
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Трамп рассказал о последствиях своего проигрыша Байдену для экономики США

По мнению президента США, при нем Америку ждет «золотой век» и победа над коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени будет одержана победа над коронавирусом, после чего страна вступит «в золотой век», сообщает РБК.

«Будет лучше, чем когда-либо раньше», — пообещал он в своем Twitter.

Предсказал Трамп и развитие событий в случае победы на предстоящих выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена, которого он назвал «марионеткой левых». «Если вечно спящий Байден выиграет, то рынки рухнут, а наши города будут сожжены», — заявил он.

Также президент обрушился с критикой на американские СМИ. «Они пытаются изобразить протестующих в Портленде и Сиэтле как чудесных и невинных людей. А на самом деле это больные, психически неуравновешенные анархисты и агитаторы, которых должны контролировать наши правоохранительные органы», — добавил он.

Трамп пригрозил длительными тюремными сроками тем, кто нападает на федеральную собственность, уничтожает памятники.

В середине июля опрос, который опубликовал телеканал Fox News, продемонстрировал, что фаворитом на предстоящих 3 ноября президентских выборах является Байден, за которого готовы проголосовать 49% избирателей. Поддержать Трампа согласны 41% избирателей. При этом Fox News указывает, что по сравнению с июнем разрыв между двумя основными кандидатами сократился (тогда он составлял 12%).

Телеканал отмечает, что быть впереди Байдену позволяет ситуация с пандемией коронавируса. Более половины избирателей недовольны тем, как с ней справляется Трамп.

Накануне президент выступил с речью, посвященной борьбе США с коронавирусной инфекцией. Он заявил, что уровень смертности в стране по сравнению с маем снизился на 85%, а по числу проведенных тестов (52 млн) Соединенные Штаты опередили все страны Европы.


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