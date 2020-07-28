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Сенаторы США предложили двухпартийную резолюцию по Беларуси

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  • 28.07.2020, 20:48
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Сенаторы США предложили двухпартийную резолюцию по Беларуси

Сенаторы жестко раскритиковали режим Лукашенко.

Сенаторы США Ричард Дурбин, Марко Рубио и Бен Кардин предложили двухпартийную резолюцию, призывающую к свободным, справедливым и прозрачным президентским выборам в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

В резолюции говорится, что все кандидаты должны были иметь доступ к избирательному процессу, но на предыдущих выборах Александр Лукашенко организовывал недопуск и тюремное заключение своих ключевых оппонентов.

«Я никогда не забуду, как в январе 2011 года посещал семьи оппозиционных кандидатов, заключенных в тюрьму Лукашенко за то, что у них хватило мужества соперничать с в сфальсифицированных президентских выборах месяцем ранее», - сказал сенатор Дурбин. «Тот факт, что последний диктатор Европы продолжает так нагло лишать своих граждан основных свобод, которые есть у остальной Европы, является трагедией, которая должна быть осуждена».

«Белорусский народ заслуживает того, чтобы его голоса были услышаны на свободных, справедливых и прозрачных выборах», - сказал сенатор Кардин. - В течение 26 лет Лукашенко затыкает рот политическим оппонентам, подавляет свободу слова и манипулирует выборами. Этой резолюцией мы поддерживаем белорусский народ в высказывании, что уже хватит».


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