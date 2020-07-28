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История протестной песни «Стены рухнут»

  • 28.07.2020, 21:51
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История протестной песни «Стены рухнут»
Фото: «Белсат»

Эта песня постоянно играет на митингах Светланы Тихановской.

Если вы были на митинге Светланы Тихановской, могли слышать песню «Стены». О ней еще упоминала жительница Микашевичей: «Читала, что в семь часов люди в квартирах включают музыку и бьют по тарелкам две минуты. Тра-та-та. „Да-а-а-вай разрушим эту стену“…» Но что это за композиция? На самом деле это не какая-то новая придумка кандидата в президенты. И, вероятно, песню вы уже могли слышать раньше на протестах в Беларуси, пишет tut.by.

Что это за песня?

Песню «Стены», или в оригинале L’Estaca, написал каталанский композитор, бард и исполнитель Льюис Льяк. Композиция родилась на свет в 1968 году. Дословно l’estaca переводится как «столб».

Важно знать: Льюис Льяк — не просто музыкант. Он один из самых известных представителей движения «Новая песня». В нем участвовали певцы и музыканты, которые выражали протест против диктаторского режима Франсиско Франко. Он был каудильо (т. е. «вождем») Испании с 1936 по 1973 год.

Франсиско Франко. Фото: wikipedia.org

Заметной особенностью этого движения было исполнение песен о политике именно на каталанском языке. В те времена проявления этой идентичности в Испании были строго запрещены. Естественно, в таких условиях Льяку пришлось покинуть родину и обосноваться во Франции. Там бард прожил до 1975 года, в который Франко умер.

Почему название такое странное — «Столб»?

Слово l’estaca в каталанском созвучно слову estat, которое переводится как «государство». По сути, это отсылка не только к режиму, установленному Франко, но и к диктатуре вообще.

Откуда взялась русская версия песни?

Русскоязычную версию песни предложил российский поэт и переводчик Кирилл Медведев в 2012 году. Композицию исполняет группа «Аркадий Коц». Однако гораздо более важны ранние версии — польская и белорусская.

Польский вариант еще в 1978 году написал бард и автор Яцек Качмарский под влиянием каталанского автора. Текст песни кардинально отличается от оригинальной, каталанской версии. По сути, Качмарский написал новый вариант. Он называется Mury, что с польского переводится как «Стены». В этом видео песню исполняет сам автор.

Впоследствии композиция стала гимном движения «Солидарность». Напомним, оно выступало против коммунизма и тоталитаризма и было даже запрещено в 1982 году. Именно благодаря «Солидарности» в 1989 году был проведен круглый стол, который утвердил в Польше институт президентства. В том же году «Солидарность» получила 99 из 100 мест в сенате страны. Также в 1989-м движение «Солидарность» было вновь зарегистрировано. Однако песня Mury стала потом популярна и без привязки к нему.

По-белорусски песня тоже называется «Муры». Ее исполняют Змитер Войтюшкевич и Андрей Хаданович (не вместе, а по отдельности). Именно Хаданович при этом сделал перевод.

Получается, первая белорусская версия появилась даже раньше русскоязычной. Но все-таки слабо соотносится с каталанской и, по сути, является переводом польской песни.

Получается, сейчас все поют именно вот эту песню?

Нет. В 2020 году версию Хадановича немного переработали.

Песня была актуализирована под текущую ситуацию в стране по инициативе блогера Сергея Тихановского. В третьем и четвертом куплете белорусские музыканты Alexander Kiss и Сергей Kosmas добавили новые слова.

Впервые Тихановский использовал эту песню 25 мая на встрече с подписчиками в Слуцке. Тогда же он призвал всех выучить и вместе петь во время предвыборных пикетов, акций солидарности и митингов.

«Надо белорусский язык чтоб был. Я уже запел по-белорусски», — говорил в том стриме блогер.

Так почему мы уже могли слышать эту песню на протестах, если она от Тихановского?

Все-таки считается, что впервые белорусскоязычная песня «Муры» прозвучала 19 декабря 2010 года на той самой массовой «Плошчы», где семеро кандидатов в президенты оказались арестованными, а протест — зачищен ОМОНом.

Тогда исполнял ее лично Андрей Хаданович.


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