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В США вычислили двух агентов ГРУ, курирующих вброс дезинформации о COVID-19

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  • 29.07.2020, 10:56
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В США вычислили двух агентов ГРУ, курирующих вброс дезинформации о COVID-19

Источники назвали фамилии двух человек.

Российские спецслужбы используют три англоязычных сайта для распространения дезинформации о пандемии коронавируса, стремясь повлиять на ситуацию в Америке в преддверии президентских выборов. Чиновники американской разведки 28 июля на условиях анонимности назвали агентству Associated Press фамилии двух россиян, занимающих руководящие должности в ГРУ и курирующих кампанию по вбросу фейков для западной аудитории.

По данным источников AP, Денис Тюрин и Александр Старунский стоят за деятельностью агентства Inforos, которое управляет сайтами InfoRos.ru, Infobrics.org и OneWorld.press.

С конца мая по начало июля на этих сайтах было опубликовано около 150 материалов, в которых пандемия освещается с антиамериканских позиций. Так, подчеркивается роль России, помогающей Штатам в борьбе с заболеванием, приводятся конспирологические теории о том, что COVID-19 является биологическим оружием, созданным на Западе и т.д. Статьи написаны на добротном английском языке, подчеркнули собеседники.

Помимо коронавируса, в центре внимания российских сайтов также новости об акциях протеста в США, поданные в драматическом ключе, и истории о якобы имевших место коррупционных связях экс-вице-президента Джо Байдена в Украине.

США еще в феврале подозревали Россию в проведении кампании по распространению фейков о коронавирусе. Указывалось, что связанные с РФ фейковые аккаунты в соцсетях распространяли конспирологические теории о том, что Штаты стоят за созданием COVID-19. В апреле с заявлением об усилении российской дезинформационной кампании выступили в Пентагоне.

В июне высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Россию и Китай в "инфодемии" – намеренном вбросе и распространении теорий заговора, связанных с коронавирусным заболеванием.


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