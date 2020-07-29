Reuters: Какие внешнеполитические вопросы разделяют Трампа и Байдена 29.07.2020, 21:40

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Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Дональд Трамп и Джо Байден имеют практически кардинально разные взгляды на политику.

Одержав победу на выборах 2016 года, американский президент-республиканец Дональд Трамп пообещал всегда ставить интересы США на первое место, отменить невыгодные торговые соглашения и заставить союзников вкладывать больше средств в совместные оборонительные мероприятия.

Сейчас его главным конкурентом является кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который обещает восстановить глобальное лидерство Соединенных Штатов и исправить ошибки Трампа, пишет агентство Reuters (перевод - zn.ua).

Дональд Трамп и Джо Байден имеют практически кардинально разные взгляды на политику, в частности на международные отношения.

Отношения с Китаем

Во время президентства Трампа отношения США и Китая переживают самый большой кризис за последнее десятилетие, начиная с проблем с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei, завершая территориальными спорами в Южно-Китайском море.

Зато, Дональд Трамп считает себя первым президентом в истории США, который наконец дал отпор Китаю, обвиняя Байдена в чрезмерных уступках Пекину, в то время, как сокращается количество американских рабочих мест. Между тем Байден критикует оппонента за серьезные ошибки во время борьбы с пандемией.

Дональд Трамп начал торговую войну с Китаем, подписав лишь первую фазу торговой сделки и отказавшись от переговоров о второй фазе, ведь его не устраивало поведение китайского правительства во время пандемии.

США немедленно лишили Гонконг особого статуса после принятия Китаем противоречивого закона о национальной безопасности, также администрация президента приняла решение о закрытии консульства Китая в Хьюстоне, объяснив это китайским шпионажем.

Однако, Джо Байден считает, что хаотические действия Трампа, такие как отказ от руководящих ролей в международных организациях и отдаление от ключевых союзников, приносят только пользу Пекину. Кандидат в президенты от демократов обещает ослабить напряжение между Китаем и Соединенными Штатами, наладив правильные отношения с другими странами.

Иран

Трамп поставил под сомнение необходимость военного вмешательства США на Ближнем Востоке, а также принял решение выйти из Иранской ядерной сделки.

Байден заявил о том, что готов к дипломатическому сотрудничеству с Ираном только в том случае, если иранское правительство примет ограничения своей ядерной программы.

В января 2020 года по указанию президента США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Джо Байден считает, что отношения Ирана и Соединенных Штатов зашли в тупик и предлагает сосредоточиться на борьбе с терроризмом в регионе и сотрудничать с местными союзниками. Также он намерен прекратить поддерживать Саудовскую Аравию в войне в Йемене.

Северная Корея

В течение 2018-2019 годов Дональд Трамп трижды встречался с верховным лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, но так и не смог убедить его отказаться от ядерной программы КНДР. Байден обвинил президента США в том, что тот идет на уступки Северной Корее.

Афганистан

Трамп заявил о том, что хочет полного выхода американских войск из Афганистана и готов прекратить самую длинную войну в истории США, но так и не указал дату, когда собирается это сделать.

В феврале администрация президента заключила мирное соглашение с радикальной группировкой «Талибан», однако условия сделки были не слишком выгодными для Соединенных Штатов. С тех пор полный возврат американских военных домой остается под вопросом.

Зато Джо Байден обещает вывести большинство войск США из Афганистана и бросить все силы на борьбу с Аль-Каидой и Исламским государством.

Союзничество

Джо Байден намерен присоединиться к Парижскому климатического соглашению и укрепить сотрудничество с НАТО, что могло бы, по его мнению, восстановить мировое лидерство США и исправить вред, нанесенный американскому авторитету Дональдом Трампом.