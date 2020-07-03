Минчанка: Давайте что-то менять, «таракану» место под печкой 4 3.07.2020, 11:36

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Фото: Reuters

Почему наши дети должны уезжать из страны?!

Минчанка рассказала Telegram-каналу "Баста!", почему каждый день поддерживает Флешмоб солидарности.

"Каждый вечер я еду домой по Партизанскому проспекту в 19.00, - пишет она. - Моя маленькая "Джетта" c большим сабвуфером везет прекрасную музыку случайным соседям в потоке и стоящим на остановках людям.

Так достало уже все. Работаю в туризме. Поддержки мы получили от государства шиш, как и многие в стране. Мы первые пострадали, и последние восстановимся после "ковида".

Дочка в 14 лет нашла себе подработку за 20 рублей в день, потому что видит, как стало непросто жить. Думает, куда поехать учиться через 2 года.

Мелкий, которому 10 лет, на автомойке помогает, 1 рубль за машину ему дают. Учит английский, мечта - уехать в Эстонию или Англию.

Но почему мои дети должны уезжать? Почему здесь все хуже? Почему все умные и талантливые (а дети у меня - отличники, спортсмены, рисуют, поют) видят для себя один путь - уехать подальше? Это ведь ненормально.

Давайте уже что-то менять. Таракану место под печкой".

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