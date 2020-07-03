Видеоблогер Полина Зыль: Двигаемся вперед, к нашей общей победе 2 3.07.2020, 18:20

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Полина Зыль

Фото: Facebook

Нас на самом деле больше 97%.

Один из инициаторов Флешмоба солидарности видеоблогер из Мозыря Полина Зыль записала новое видеообращение. Об этом сообщает телеграм-канал "Баста".

"Меня обрадовал ваш дружный отклик на флешмоб, - говорит она. - Десятки тысяч белорусов уже больше недели каждый вечер в 19.00 открывают окна, гремят кастрюлями, включают музыку, аплодируют. В Минске, Гомеле, многих райцентрах участвуют целыми домами и кварталами. Каждый день, когда я открываю окно, я слышу, как шумят в Мозыре. О нашей поддержке и солидарности знают и те, кто сейчас находится за решеткой.

Давайте продолжать!

Это простая и безопасная форма солидарности. Мало того, Саша 3% ничего не может ей противопоставить.

"Гремим кастрюлями, брынькаем на гитарах, поем, включаем музыку. Прогоняем тараканью нечисть вместе. Это его бесит, а сделать он ничего не может", - пишут в соцсетях.

Но нужно, чтобы было громче и больше. Позвоните знакомым, друзьям, родственникам, напишите о Флешмобе в своих аккаунтах и соцсетях. Распечатайте листовки и повесьте их на досках объявлений у своего подъезда. Выкладывайте свои новые фото.

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