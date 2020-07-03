закрыть
3 июля 2020, пятница, 18:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеоблогер Полина Зыль: Двигаемся вперед, к нашей общей победе

2
  • 3.07.2020, 18:20
  • 1,217
Видеоблогер Полина Зыль: Двигаемся вперед, к нашей общей победе
Полина Зыль
Фото: Facebook

Нас на самом деле больше 97%.

Один из инициаторов Флешмоба солидарности видеоблогер из Мозыря Полина Зыль записала новое видеообращение. Об этом сообщает телеграм-канал "Баста".

"Меня обрадовал ваш дружный отклик на флешмоб, - говорит она. - Десятки тысяч белорусов уже больше недели каждый вечер в 19.00 открывают окна, гремят кастрюлями, включают музыку, аплодируют. В Минске, Гомеле, многих райцентрах участвуют целыми домами и кварталами. Каждый день, когда я открываю окно, я слышу, как шумят в Мозыре. О нашей поддержке и солидарности знают и те, кто сейчас находится за решеткой.

Давайте продолжать!

Это простая и безопасная форма солидарности. Мало того, Саша 3% ничего не может ей противопоставить.

"Гремим кастрюлями, брынькаем на гитарах, поем, включаем музыку. Прогоняем тараканью нечисть вместе. Это его бесит, а сделать он ничего не может", - пишут в соцсетях.

Но нужно, чтобы было громче и больше. Позвоните знакомым, друзьям, родственникам, напишите о Флешмобе в своих аккаунтах и соцсетях. Распечатайте листовки и повесьте их на досках объявлений у своего подъезда. Выкладывайте свои новые фото.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина