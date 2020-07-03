В Польшу прибыла 100-я партия сжиженного газа 3.07.2020, 18:31

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Поставки сжиженного газа обеспечивают энергетическую безопасность Польши.

В Польшу прибыла 100-я партия сжиженного газа. По случаю юбилейной поставки в газовом терминале в Свиноуйсьце состоялась праздничная церемония с участием председателя «Польской нефтегазовой компании» (PGNiG), передает «Радио Польша».

В ходе церемонии Ежи Квециньский отметил, что поставки в Газопорт имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце способствуют энергетической безопасности Польши.

«Сегодня в Польшу была доставлена 100-я партия сжиженного газа. Это – историческое событие. Эти поставки не только обеспечивают диверсификацию источников поставок газа, но и энергетическую независимость нашей страны», - отметил Ежи Квециньский.

Первая партия сжиженного газа прибыла в Польшу из Катара в конце 2015 года, а уже 17 июня 2016 года терминал принял первую коммерческую поставку. С того времени через газопорт в Свиноуйсьце в Польшу было импортировано 11 млрд кубометров сырья.

На сжиженный газ приходится 23% всего импортируемого в Польшу газа. В 2016 году, когда терминал только начал работу, этот показатель был на уровне 8,5%.