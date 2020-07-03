закрыть
3 июля 2020, пятница, 18:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польшу прибыла 100-я партия сжиженного газа

  • 3.07.2020, 18:31
В Польшу прибыла 100-я партия сжиженного газа
Фото: wikipedia

Поставки сжиженного газа обеспечивают энергетическую безопасность Польши.

В Польшу прибыла 100-я партия сжиженного газа. По случаю юбилейной поставки в газовом терминале в Свиноуйсьце состоялась праздничная церемония с участием председателя «Польской нефтегазовой компании» (PGNiG), передает «Радио Польша».

В ходе церемонии Ежи Квециньский отметил, что поставки в Газопорт имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце способствуют энергетической безопасности Польши.

«Сегодня в Польшу была доставлена 100-я партия сжиженного газа. Это – историческое событие. Эти поставки не только обеспечивают диверсификацию источников поставок газа, но и энергетическую независимость нашей страны», - отметил Ежи Квециньский.

Первая партия сжиженного газа прибыла в Польшу из Катара в конце 2015 года, а уже 17 июня 2016 года терминал принял первую коммерческую поставку. С того времени через газопорт в Свиноуйсьце в Польшу было импортировано 11 млрд кубометров сырья.

На сжиженный газ приходится 23% всего импортируемого в Польшу газа. В 2016 году, когда терминал только начал работу, этот показатель был на уровне 8,5%.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина