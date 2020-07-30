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Трамп: Если сведения о выплатах РФ талибам подтвердятся, последует надлежащий ответ

  • 30.07.2020, 9:09
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Трамп: Если сведения о выплатах РФ талибам подтвердятся, последует надлежащий ответ
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Президент США заявил об этом перед началом поездки в Техас.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если сообщения разведки о том, что Россия платила Талибану за убийство американских военных в Афганистане подтвердятся, то это вызовет у него большое возмущение, сообщает «Голос Америки».

Беседуя с журналистами перед отлетом в Техас, президент сказал, что если информация на этот счет окажется достоверной, то он ответит надлежащим образом.

Ранее, в в интервью новостному сайту Axios, Трамп заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным сообщения о том, что Москва предлагала боевикам вознаграждения за нападения на американские и коалиционные силы в Афганистане.

Трамп сказал, что в ходе телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе они обсуждали «другие вещи». Он также вновь подверг сомнению истинность сообщений о вознаграждениях.

«Мне об этом не докладывали. И знаете, почему? Разведка не считала, что это правда. Что это достойно внимания. Если бы мне доложили об этом, я бы что-то предпринял», – говорится в отрывке из интервью, который был опубликован в среду.

Представители Министерства обороны и разведки США уже давно обеспокоены вмешательством России в Афганистане и неоднократно сообщали, что Москва снабжает талибов оружием и помогает им проходить боевую подготовку.

В опубликованном 1 июля докладе Пентагона не упоминается о вознаграждениях, но отмечается, что российское вмешательство набирает обороты.

В интервью Axios Трамп сказал: «Последнее, чего хочет Россия, – это слишком сильно вовлечься в ситуацию в Афганистане».

В ходе беседы с журналистами в среду президент сказал и о том, что вопрос о месте его выступления, содержащего признание республиканской номинации на президентский пост, все еще обсуждается. Трамп добавил, что, возможно, выступит, находясь в Белом доме.

Коснувшись проблемы экономической помощи в ситуации борьбы с коронавирусом, президент отметил, что позиции администрации и демократов в Конгрессе существенно различаются. По словам Трампа, спешить с достижением договоренности в данной ситуации не стоит.

В программе поездки президента в Техас – ознакомление с нефте- и газодобывающим комплексом, расположенном в Пермском бассейне (западная часть штата), а также участие в круглом столе по сбору средств на предвыборную кампанию.

Как сообщается, взнос от каждого присутствующего на мероприятии составляет 100000 долларов.

«Сумма в денежном выражении может быть несколько меньше, поскольку на рынках – спад, и они… пострадали, – отмечает лоббист из Остина Билл Миллер. – Но это такая отрасль промышленности, которая помнит своих друзей и во времена достатка, и во времена трудностей, а Трамп – ее друг».

Президент Трамп неоднократно говорил о необходимости продвижения США к глобальному доминированию в сфере энергетики.

Политика администрации по развитию энергетики в стране и, в частности, открытие для бурения значительных территорий, не раз подвергалось критике со стороны защитников окружающей среды.


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