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Конгресс США не поддержит идею Трампа о переносе президентских выборов

  • 30.07.2020, 22:57
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Конгресс США не поддержит идею Трампа о переносе президентских выборов

Идею действующего президента США не поддерживают ни демократы, ни республиканцы.

Конгресс США, причем ни республиканцы, ни демократы, не поддерживает идею главы Белого дома Дональда Трампа о переносе президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.

Такого мнения, в частности, придерживаются высокопоставленные однопартийцы президента США, передает zn.ua.

В частности, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл указал, что дата выборов "высечена на камне", а лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти также заявил, что выборы должны состояться 3 ноября, как и планировалось.

В свою очередь, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ответ на предложение Трампа опубликовала выдержку из Конституции, в которой говорится, что право изменять время выборов есть только у конгресса.

Известная довольно радикальными левыми взглядами сенатор-демократ Камала Харрис предположила, что "Дональд Трамп напуган - он знает, что проиграет Джо Байдену". "Увидимся у избирательной урны 3 ноября, президент Трамп", - сказала Харрис.

Сенатор от Демократической партии США Том Юдалл отметил, что у президента "нет никаких возможностей" перенести выборы".

Член палаты представителей демократ Рик Ларсен назвал это заявление Трампа "очередной попыткой отвлечь внимание от неумелого урегулирования ситуации с пандемией и игнорирования разведданных о вознаграждении Россией движения "Талибан".


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