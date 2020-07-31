Helsingin Sanomat: В РПЦ снова обнаружилась роскошь 31.07.2020, 12:39

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Фото: Покровский монастырь

Чванство российской религиозной элиты — секрет полишинеля.

Высокопоставленные настоятели монастырей и архиепископы не готовы признать, насколько роскошно они живут, пишет Helsingin Sanomat (перевод — inosmi.ru).

Настоятельница влиятельного и богатого московского монастыря игуменья Феофания недавно попала в щекотливую ситуацию.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил ее продать роскошный автомобиль.

Автомобиль Mercedes Benz S-серии стоил около 10 миллионов рублей. Машина была куплена на пожертвования прихожан монастыря.

Как сообщается в прессе, об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Телеграм-канале.

По мнению предстоятеля РПЦ, «пожертвования монастырю необходимо использовать на социальные и благотворительные цели». Поэтому он «благословил» Феофанию на продажу роскошной машины.

Это не первый подобный случай.

Патриарх Кирилл и раньше напутствовал членов Русской Православной церкви не пользоваться автомобилями, которые принято относить к роскошным, а необходимые для работы транспортные средства оформлять на обители.

Как пишет РБК, игуменья Феофания руководит Покровским монастырем, который находится в районе станции метро «Таганская» в Москве, уже 25 лет. Известно, что она также управляет построенными по программе РПЦ столичными гостиницами.

Как сообщают российские источники, Феофания стала предпочитать автомобили марки Mercedes после того, как стала игуменьей монастыря.

В 2017 году глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда защищал церковных руководителей в беседах с прессой. Он подчеркивал, что православная церковь и высокопоставленные священники — тоже люди, и не все священники «нравственно безупречны», так как они «не падают с неба».

В 2013 году иеромонах Илия стал виновником ДТП в Москве, в котором погиб один человек. Во время расследования выяснилось, что у иеромонаха есть целый автопарк элитных автомобилей.

В том же 2017 году Легойда заявил, что сам патриарх роскошный образ жизни не ведет, и все разговоры о его благосостоянии не соответствуют действительности, «пусты».

И все же патриарх Кирилл не всегда живет так, как учит. Его стиль жизни пару раз привлек внимание прессы.

В 2012 году Русская Православная церковь опубликовала фотографию, которой заинтересовалась общественность. На фотографии на запястье патриарха нет часов — как выяснилось, их убрали при помощи фотошопа. Однако редактор забыл убрать отражение часов на лакированном столе.

Позже церковь извинилась и опубликовала исходную фотографию. На ней на запястье патриарха красовались швейцарские часы Breguet стоимостью около 30 тысяч евро.

Русский патриарх любит путешествовать по экзотическим странам. Это заявление может показаться предвзятым, но давайте доверимся фактам. В 2016 году патриарх в сопровождении 100 человек совершил поездку в Латинскую Америку (Кубу, Аргентину, Бразилию, Чили) и Антарктиду, где он позировал с пингвинами. Десятидневная поездка оценивается в 20 миллионов рублей.

В 2015 году в порту Валаамского монастыря на севере Ладоги появилась роскошная яхта «Паллада». По словам представителей церкви, речь шла о подарке патриарху от нефтяной компании «Лукойл», которая ранее выкупила яхту у Управления делами президента. Сообщается, что яхта не находится в личном пользовании патриарха, а используется для визитов важных гостей.

От своей коммерческой деятельности Русская Православная церковь получает более пяти миллиардов рублей прибыли в год. В России доходы РПЦ налогами не облагаются.