США расширили санкции против Китая 31.07.2020, 22:40

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Причина - серьезные нарушения прав человека.

Министерство финансов США расширило список компаний и физических лиц, в отношении которых введены санкции за причастность к репрессиям против уйгуров, казахов и других мусульманских групп в Китае, сообщили в ведомстве в пятницу, 31 июля, пишет zn.ua.

Под санкциями оказались одна компания и два должностных лица: Синьцзянский производственно-строительный корпус, его директор и заместитель секретаря Компартии Пэн Цзяруй, а также бывший политический комиссар компании Сунь Джинлонг.

В Вашингтоне пояснили, что упомянутая компания и граждане причастны к серьезным нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе.

Санкции предусматривают замораживание их активов в США и запрет для американского бизнеса иметь дело с фигурантами санкционного списка.

В октябре прошлого года США были в числе 23 стран ООН, которые раскритиковали КНР за преследование уйгуров и других мусульман. Перед этим правозащитная организация Human Right Watch призвала ООН оказать давление на Китай в связи с массовыми задержаниями уйгуров в китайской провинции Синьцзян и другими серьезными нарушениями прав человека.

В концентрационных лагерях в Синьцзяне удерживают более 1 млн уйгуров, казахов, узбеков, киргизов. Им запрещают совершать религиозные обряды, говорить на родных языках и заставляют славить Коммунистическую партию Китая. В Пекине отрицают преследование граждан по религиозному и этническому принципу. И называют лагеря в Синьцзяне "лагерями перевоспитания", в которых люди якобы находятся добровольно.

11 октября 2018 года в Китае опубликовали документ о борьбе с экстремизмом в восточном регионе Синьцзян (Восточный Туркестан), в котором подтвердили существование лагерей перевоспитания уйгуров – коренного мусульманского народа этой части Поднебесной, тем самым узаконив преследования миллиона мусульман.

В 2017-2019 годах минимум 80 тысяч уйгуров вывезли из Синьцзяна для работы на фабриках в девяти других регионах, где ограничивают их свободу передвижения, селят в отдельных общежитиях, заставляют ходить на занятия по идеологической подготовке и запрещают совершать практиковать свои религиозные обряды.

Власти Китая эксплуатировали уйгуров на 27 китайских фабриках, которые связаны с 83 всемирно известными брендами, среди которых Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz и Volkswagen.