В США самолет получил загадочные повреждения во время полета 8 7.07.2020, 19:43

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Кадр: ABC7

Фотофакт.

Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Airlines совершил аварийную посадку из-за загадочного повреждения, полученного во время перелета. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ABC 7.

Инцидент произошел в понедельник, 6 июля, с воздушным судном Airbus A319, следовавшим по маршруту из курортного города Палм-Бич штата Флорида в аэропорт Ла-Гуардия в северной части Куинса в Нью-Йорке. Известно, что на борту находились 43 пассажира.

Согласно предварительным данным, повреждения на корпусе лайнера появились после столкновения с птицей — на размещенных в сети кадрах видна вмятина в носовой части самолета. Изначально предполагалось, что это произошло в результате неблагоприятных погодных условий, в частности, сильного града.

Delta A319 nose cone damaged after flying through a hail storm between Palm Beach and New York. https://t.co/Y4zSCVJbJf pic.twitter.com/1EqBalPRZl — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) July 7, 2020

«Рейс приземлился благополучно и без происшествий, наземные службы оценивают состояние воздушного судна», — говорится в официальном отчете перевозчика. Федеральное управление гражданской авиации США расследует обстоятельства инцидента.