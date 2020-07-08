«Когда 19.00 застает нас на работе, я стучу по котлу, а муж гремит пятилитровиком» 1 8.07.2020, 9:16

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Иллюстрационное фото

Эту волну уже не остановить.

Флешмоб солидарности - идеальный вариант для массового мирного протеста. Об этом телеграм-каналу «Баста!» написала читательница из Минска.

«Мне кажется, что флешмоб надо устраивать не только сидя у себя дома, - пишет нам жительница Минска. - Если вы находитесь на рабочем месте, то ничего вам не мешает в 19:00 пошуметь.

Я по образования экономист и прекрасно понимаю, что страна наша находится в глубочайшей черной дыре. Поэтому нужно с чего-то начинать, а флешмоб с кастрюлями - это идеальный вариант для массового мирного протеста. Я работаю поваром в кафе, а муж - токарем на государственном заводе. Оба работаем в две смены попеременно, но хорошо что хоть в унисон. Когда семь вечера застает нас на работе, то я стучу по котлу, а муж гремит пятилитровиком, в котором насыпан его рабочий брак.

Объясню, почему важно, возможно и нужно устраивать это на работе.

Если вы работаете на частном предприятии, то вашим хозяевам выгоднее даже чем вам, чтобы тараканище покинуло президентское кресло, ведь при нормальных реформах частный бизнес сможет развиваться по законам экономики, а не по законам луканомики.

Соответственно и у работников доходы пойдут вверх, потому что появится здоровая конкуренция рабочей силы.

Если вы работаете на госпредприятии, то у вас вероятнее всего не все там хорошо и устраивать флешмоб на работе может быть еще даже важнее, чем дома, ведь так вы заявите о себе и покажете, что вы сильнее и не боитесь. Если к вам присоединятся коллеги (пример - мой муж и его небольшой цех), то ваше начальство просто будет уходить на время ваших погремелок и делать вид, что ничего нет.

А что будет, если греметь будет весь город и вся страна? Правильно, тогда придет время выходить на улицы и делать генеральную уборку в стране. Эту волну уже не остановить, она нарастает и будет нарастать, и только от нас зависит, как долго мы будем терпеть таракана у власти».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!