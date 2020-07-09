Илон Маск передумал поддерживать выдвижение Канье Уэста в президенты США

Илон Маск передумал поддерживать выдвижение Канье Уэста в президенты США8
- 9.07.2020, 14:35
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Бизнесмен узнал о взглядах рэпера и отказался от его поддержки.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал Канье Уэста, когда тот заявил о намерении баллотироваться в президенты США. Но потом узнал о взглядах музыканта.
Несколько дней назад американский рэпер Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США. Вскоре его поддержал Илон Маск, заявив в Twitter о «полной поддержке» музыканта.
Но, когда один из пользователей скинул бизнесмену ссылку, в которой было написано о взглядах Уэста, то передумал.
Во время своего интервью журналу Forbes музыкант заявил, что поддерживает запрет абортов и движение антипрививочников. При этом Уэст заявил, что предложил Маску возглавить космическую отрасль США.
«Кажется, наши мнения расходятся больше, чем я предполагал», — написал Маск. Сейчас все последние твиты про Канье Уэста удалены из профиля бизнесмена.
— Мы должны осознать свое обещание Америки верой в Бога, объединением нашего видения и построением будущего! Я собираюсь баллотироваться в президенты США!
— Полностью тебя поддерживаю!
— [пользователь отправляет ссылку] Черт возьми, Илон, ты выше этого.
— Кажется, наши мнения расходятся больше, чем я предполагал.