закрыть
1 августа 2020, суббота, 18:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На выборах в США округ впервые дал возможность проголосовать на украинском языке

1
  • 1.08.2020, 16:29
  • 1,388
На выборах в США округ впервые дал возможность проголосовать на украинском языке

Такую возможность получили избиратели в округе Кук в штате Иллинойс.

На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке - такую возможность получили избиратели в округе Кук в штате Иллинойс.

Об этом говорится в материале "Голоса Америки", пишет "Европейская правда".

В округ Кук входит город Чикаго и его пригороды. Это первый округ, который добавил украинский язык к избирательному процессу. В Чикаго проживает более 46 тысяч украинцев.

Украинский язык будет доступен в течение всех этапов, на выборах всех уровней: как президентских, так и местных и в Конгресс.

Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут все прочитать", - рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

"Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведен на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - добавила она.

Кроме украинского, избирательный процесс также сделают доступным на 12 разных языках, в том числе на польском и русском.

По словам Милы Луговой, американские политики заинтересованы в таком расширении также, ведь это дает им доступ к тем людям, которые не владеют свободно английским и не разбираются в избирательном процессе.

Переводом будут заниматься сертифицированные фирмы, после чего украинские активисты его еще раз проверят их на соответствие.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип