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«Хабаровск к нам приходит»

  • 1.08.2020, 17:56
«Хабаровск к нам приходит»

В Москве активисты провели перформанс в поддержку протестующих хабаровчан.

Активисты наклеили на поезд Московских центральных диаметров плакат в поддержку протестующих хабаровчан с надписью «Хабаровск к нам приходит», сообщает snob.ru .

По информации телеграм-канала «Подъем», активисты приклеили надпись скотчем вечером 31 июля. Электричка проездила с ней до утра 1 августа.

Жители Барнаула тоже поддержали протесты в Хабаровске, сообщает «Сибирь. МБХ медиа». Они вывесили баннер с надписью «Я/Мы Хабаровск» на фоне семиметровой конструкции «БАРНАУЛ», расположенной на въезде в город.


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