«Хабаровск к нам приходит»
- 1.08.2020, 17:56
В Москве активисты провели перформанс в поддержку протестующих хабаровчан.
Активисты наклеили на поезд Московских центральных диаметров плакат в поддержку протестующих хабаровчан с надписью «Хабаровск к нам приходит», сообщает snob.ru .
По информации телеграм-канала «Подъем», активисты приклеили надпись скотчем вечером 31 июля. Электричка проездила с ней до утра 1 августа.
Жители Барнаула тоже поддержали протесты в Хабаровске, сообщает «Сибирь. МБХ медиа». Они вывесили баннер с надписью «Я/Мы Хабаровск» на фоне семиметровой конструкции «БАРНАУЛ», расположенной на въезде в город.
«Хабаровск к нам приходит»— Бессрочка | Москва (@bessrochka) July 31, 2020
Сторонники бессрочного протеста провели акцию на электропоездах Московской железной дороги и развернули надпись в поддержку протестов на Дальнем Востоке.
Напоминаем, 1 августа, 14:00, Новопушкинский сквер, голуби будут сытыми, Россия будет свободной pic.twitter.com/fPBimVmgvi