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The WSJ: Twitter i TikTok провели переговоры о возможном слиянии

  • 10.08.2020, 12:32
The WSJ: Twitter i TikTok провели переговоры о возможном слиянии

Вероятная сделка может быть связана с операциями TikTok в США.

Компания Twitter провела предварительные переговоры о возможном слиянии с приложением TikTok, которое администрация президента США Дональда Трампа объявила угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на The Wall Street Journal.

В издании отметили, что пока неясно, будет ли Twitter заключать сделку с TikTok. По словам источников журналистов, вероятная сделка может быть связана с операциями TikTok в США.

30 декабря 2019 года военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение TikTok.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация "была в руках Коммунистической партии Китая".


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