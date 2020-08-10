Повод сбрить усы 10 Дмитрий Гудков

10.08.2020, 12:58

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Дмитрий Гудков

Таракан мечется и пытается залезть в щель подальше.

В Беларуси ппозиционный кандидат набирает 80 процентов, диктатор не дотягивает до 10 – но избирком просто меняет результаты местами.

И все прекрасно знают, чем это закончится. Диктатор строит в городах баррикады, вводит войска, мечется, пытаясь, как таракан, залезть в щель подальше.

Его собственный самолет стоит «под парами», другой – наверно, с любимым Колей – уже в Турции.

А люди выходят, несмотря ни на что.

26 лет – повод сбрить усы.

Жыве Беларусь!

Россия будет свободной!

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»