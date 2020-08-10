Повод сбрить усы10
- Дмитрий Гудков
- 10.08.2020, 12:58
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Таракан мечется и пытается залезть в щель подальше.
В Беларуси ппозиционный кандидат набирает 80 процентов, диктатор не дотягивает до 10 – но избирком просто меняет результаты местами.
И все прекрасно знают, чем это закончится. Диктатор строит в городах баррикады, вводит войска, мечется, пытаясь, как таракан, залезть в щель подальше.
Его собственный самолет стоит «под парами», другой – наверно, с любимым Колей – уже в Турции.
А люди выходят, несмотря ни на что.
26 лет – повод сбрить усы.
Жыве Беларусь!
Россия будет свободной!
Дмитрий Гудков, «Фейсбук»