Звезды поддерживают протестующих белорусов 10.08.2020, 19:12

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Земфира, Рита Дакота, Анжелика Агурбаш и другие звезды высказались о протестах в нашей стране.

Земфира на своем аккаунте в Инстаграме запостила видео со своего концерта в Минске и написала «Время сжигать мосты. Время искать ответ и менять сгоревшие лампочки».

Певица Рита Дакота (2,5 млн подписчиков в Инстаграме), которая находится за границей, пишет, что с ее родственниками все в порядке, но в текущей ситуации она «воет от беспомощности и несправедливости».

«Я хочу обратиться к сотрудникам белорусской милиции, к силовикам, ОМОНовцам, водителям автозаков. Возможно, меня читают чьи-то дочери, девушки, сёстры, жёны.

Опомнитесь! Что вы творите, зверьё? Переезжать автозаками насмерть, швырять гранаты в людей, избивать дубинками по голове мирных безоружных протестующих, оставляя на всю жизнь калеками! [..] Это стыдно то, что вы творите!»

Лева из группы Би-2 просто опубликовал бело-красно-белый флаг.

На аккаунте группы «Мумий тролль» — пост с цитатой из их знаменитой песни.

Уроженка Воложина Диана Арбенина запостила фото с официальным флагом и написала «Жыве, Беларусь».

То же самое написала Анжелика Агурбаш, но она запостила бело-красно-белый флаг и Погоню.