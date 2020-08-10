Звезды поддерживают протестующих белорусов
- 10.08.2020, 19:12
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Земфира, Рита Дакота, Анжелика Агурбаш и другие звезды высказались о протестах в нашей стране.
Земфира на своем аккаунте в Инстаграме запостила видео со своего концерта в Минске и написала «Время сжигать мосты. Время искать ответ и менять сгоревшие лампочки».
Певица Рита Дакота (2,5 млн подписчиков в Инстаграме), которая находится за границей, пишет, что с ее родственниками все в порядке, но в текущей ситуации она «воет от беспомощности и несправедливости».
«Я хочу обратиться к сотрудникам белорусской милиции, к силовикам, ОМОНовцам, водителям автозаков. Возможно, меня читают чьи-то дочери, девушки, сёстры, жёны.
Опомнитесь! Что вы творите, зверьё? Переезжать автозаками насмерть, швырять гранаты в людей, избивать дубинками по голове мирных безоружных протестующих, оставляя на всю жизнь калеками! [..] Это стыдно то, что вы творите!»
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Под утро моя мама вышла на связь. Все живы и невредимы. Отпустило только, когда услышала её голос, до этого ревела 😢 ⠀ Мои все тоже были там, где в мирных людей кидали гранаты. Это моя родная улица. Та самая улица, где мы с Мией гуляем всегда, где стоит мой дом, где стоит дом моей лучшей подруги.. ⠀ Границы закрыты, мы не смогли приехать, папа тоже. Сидим и воем от беспомощности и несправедливости... ⠀ Я хочу обратиться к сотрудникам белорусской милиции, к силовикам, ОМОНовцам, водителям автозаков. ⠀ Возможно, меня читают чьи-то дочери, девушки, сёстры, жёны. ⠀ Опомнитесь! Что вы творите, зверьё? Переезжать автозаками насмерть, швырять гранаты в людей, избивать дубинками по голове мирных безоружных протестующих, оставляя на всю жизнь калеками! (подпишитесь на nexta в тг, просто посмотрите, что происходит реально, с места событий, а не из ящика) ⠀ Вы же белорусы! Вам же в этой стране тоже жить, детей растить, это и ваше будущее тоже, как вы этого не поймёте? Стыдно! Это стыдно то, что вы творите!! ⠀ Силовики Минска и других городов! Я обращаюсь к вам! Опустите щиты, как в ОМОН в Кобрине! Встаньте на сторону народа, как ОМОН в Жодино! Одумайтесь! Очнитесь, что же вы творите! ⠀ Однажды (я думаю, очень скоро) Лукашенко окажется в Гааге. А где тогда окажетесь вы? ⠀ Покажите остатки своей человечности! Отступитесь пока не поздно! Не дайте использовать себя в преступлении против собственной родины! Прекратите служить узурпатору, откажитесь проливать кровь мирного населения!! ⠀ О С Т А Н О В И Т Е С Ь. ⠀ Вы же люди.. Вы же беларусы...
Лева из группы Би-2 просто опубликовал бело-красно-белый флаг.
На аккаунте группы «Мумий тролль» — пост с цитатой из их знаменитой песни.
Уроженка Воложина Диана Арбенина запостила фото с официальным флагом и написала «Жыве, Беларусь».
То же самое написала Анжелика Агурбаш, но она запостила бело-красно-белый флаг и Погоню.