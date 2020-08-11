Видеофакт: Минский маргариновый завод массово уходит с работы 6 11.08.2020, 12:52

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В Беларуси началась всеобщая забастовка.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, работники Минского маргаринового завода массово ушли с работы и присоединились к всеобщей забастовке.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.