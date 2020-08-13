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«Минскпромстрой» также бастует

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  • 13.08.2020, 11:02
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«Минскпромстрой» также бастует

Работники предприятия требуют отмены результатов выборов.

Как сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», работники«Минскпромстроя» присоединились к Всебелорусской забастовке, потребовали прекращения насилия и отмены результатов выборов.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, несколько цехов «Гродно Азота», работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-й троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и сам спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.


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