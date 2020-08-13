Уволился глава лукашенковского пула Дмитрий Семченко 36 13.08.2020, 13:26

11,808

Дмитрий Семченко

Он вел пропагандистскую программу «Антифейк» на ОНТ.

Сегодня появилась информация об увольнении с ОНТ главы лукашенковского пула, ведущий пропагандистской программы «Антифейк» Дмитрий Семченко.

Жена Дмитрия Семченко Юлия Семченко подтвердила The Village увольнение мужа с канала ОНТ.

«Я подтверждаю новость. Дайте пожалуйста немного времени. Он должен скоро сам все написать», — написала нам Юлия.

«И пожалуийста, передаийте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», — также добавила она.

⠀