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Уволился глава лукашенковского пула Дмитрий Семченко

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  • 13.08.2020, 13:26
  • 11,808
Уволился глава лукашенковского пула Дмитрий Семченко
Дмитрий Семченко

Он вел пропагандистскую программу «Антифейк» на ОНТ.

Сегодня появилась информация об увольнении с ОНТ главы лукашенковского пула, ведущий пропагандистской программы «Антифейк» Дмитрий Семченко.

Жена Дмитрия Семченко Юлия Семченко подтвердила The Village увольнение мужа с канала ОНТ.

«Я подтверждаю новость. Дайте пожалуйста немного времени. Он должен скоро сам все написать», — написала нам Юлия.

«И пожалуийста, передаийте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», — также добавила она.


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