Многотысячная коллона демонстрантов идет по центру Минска 6 13.08.2020, 14:42

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Фото: «Наша Ніва»

Люди движутся от пощади Победы до Октябрьской и Немиги.

Многотысячная колонна демонстрантов с площади Победы дошла до Октябрьской и без помех свернула на улицу Ленина в сторону Немиги. Силовики не мешают движению колонны, сообщают телеграмм-каналы «Наша Нiва» и «NEXTA Live»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

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