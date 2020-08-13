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Многотысячная коллона демонстрантов идет по центру Минска

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  • 13.08.2020, 14:42
  • 6,281
Многотысячная коллона демонстрантов идет по центру Минска
Фото: «Наша Ніва»

Люди движутся от пощади Победы до Октябрьской и Немиги.

Многотысячная колонна демонстрантов с площади Победы дошла до Октябрьской и без помех свернула на улицу Ленина в сторону Немиги. Силовики не мешают движению колонны, сообщают телеграмм-каналы «Наша Нiва» и «NEXTA Live»

Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
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